Молодая омичка утопила в ванне 8-месячного сына и наутро умерла сама

Омск, 17 марта. Тело утонувшего восьмимесячного мальчика нашли в наполненной водой ванне в одном из домов на левом берегу Омска.

Вернувшийся с работы отец ребенка сначала увидел жену в полуобморочном состоянии и вызвал ей скорую. Но самое страшное ждало мужчину впереди, когда он не обнаружил сына в детской и нашел его труп в ванной комнате. Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего, сообщается на сайте СК РФ.

Мать, как возможную подозреваемую в убийстве, допросить не удалось. Женщину на скорой увезли в реанимацию, токсикологи спасти ее жизнь не смогли. Сейчас следователи устанавливают причины смерти обоих погибших.

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