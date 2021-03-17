Следствие требует заключить под стражу спалившую сына жительницу Курской области

Курск, 17 марта. Мать, поджегшая своего сына в результате ссоры, скоро предстанет перед судом. Следствие настаивает на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК планирует в ближайшее время предъявить обвинение матери, которая сожгла своего сына, сообщает источник ФАН. Представители ведомства обратятся в суд с требованием об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее жительница Железногорска облила сына бензином и подожгла в результате ссоры. Осознав свой страшный поступок, подозреваемая попыталась потушить огонь, но было уже поздно.