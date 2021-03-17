«Футбольная блокада» Крыма дала шанс взрастить своих спортсменов



Непризнанный международным сообществом статус Крымской Республики в составе РФ так или иначе затрагивает все сферы жизни крымчан. Не обошла эта участь и футболистов. Командам полуострова запрещено участие в европейских соревнованиях, поскольку Крым не входит ни в ФИФА, ни в УЕФА. Чем живет сейчас крымский футбол? Когда команды полуострова смогут побороться за европейские и международные кубки? Когда закончится «футбольная блокада» полуострова? Есть ли у этого вида спорта перспективы? Как республика взращивает своих футболистов? Эти вопросы обсудили чиновники, политики и активисты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

После воссоединения Крыма с Россией футбольные клубы полуострова, которые числились за Украиной, не могли играть под юрисдикцией Российского футбольного союза. Чтобы выйти из щекотливого положения и избежать юридических проблем, было принято решение о создании новых организаций, которые никогда не имели отношения к Украинской ассоциации футбола. Однако и это не спасло крымских футболистов от дискриминации: с 1 января 2015 года УЕФА запретил местным клубам принимать участие в соревнованиях РФС, но в то же время позволил создать Премьер-лигу Крымского футбольного союза в рамках статуса «особой футбольной территории», правда, без доступа к европейским соревнованиям. Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха признал, что проблемы с выходом на международные кубки есть и решатся они не скоро.

«УЕФА запретил играть в российском футболе, у нас есть специальный статус и свой чемпионат. Переговоры с УЕФА ведем сами, напрямую. Коллеги говорят, что через три года будет принято решение. <…> По формулярам организации мы относимся к Украине. Они сказали, что выступают за развитие футбола, поэтому наделили нас спецстатусом. Сейчас футбол на территории Крыма развивается под непосредственным надзором УЕФА», — рассказал Ветоха.

Он вспомнил, что похожая ситуация была с Косово, продолжалась она 6–8 лет. Поэтому быстрого ответа от европейских чиновников ожидать не стоит.

«Мы говорим нашим коллегам, что мы за футбол и за любое решение. Выстройте нам систему, пустите нас в Российский футбольный союз, ведь на Украину мы физически не можем поехать. Матчей с Украиной не было ни разу. Сегодня украинец может приехать в РФ, а россиянин на Украину — нет. Но мы все равно все общаемся. Истерия уже чуть меньше, но есть политические препятствия», — поделился спортивный чиновник из Крыма.

То, что крымские и украинские спортсмены поддерживают контакт, подтвердила и министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова. По ее словам, у многих людей на Украине остались близкие и родственники, это способствует нормализации отношений. Она также рассказала, что в отличие от футбольных состязаний соревнования в других видах спорта открыты для крымчан.

«Чемпионаты мира, России и Европы никто не отменял. Вот, чемпионат мира по боксу был, в нем участвовал спортсмен из Крыма. Хотим, конечно, чтобы таких встреч было больше. По пулевой стрельбе наши спортсмены стали чемпионами. Если бы были такие проблемы, как с футболом, они бы не стали чемпионами. Все проблемы решаемы», — заключила она.

За последние семь лет в Крыму изменилось многое. Появились средства на реконструкцию спортивных объектов и поддержку спортсменов. Ольга Торубарова привела факты: ежегодно выделяется 130 млн рублей, чтобы у спортсменов была соревновательная практика и хорошая экипировка. Возвращаясь к теме футбола, она поделилась и хорошими новостями: выделены средства на глобальную реконструкцию уже существующих баз. Также в этом году начнется строительство новых спортивных объектов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Уровень наших футболистов очень высокий. Создание академии футбола говорит, что у крымского футбола есть будущее. Хотя есть проблемы международного уровня, которые не позволяют участвовать в международных соревнованиях», — прокомментировала Торубарова.

Юрий Ветоха добавил, что большое внимание в республике уделяется и подрастающему поколению футболистов. В новой академии сейчас занимаются около 200 ребят. Помимо этого, ведется активная работа на местах.

«Большой плюс для нас, что мы организовали восемь профессиональных команд. Такого никогда не было. Идет развитие футбола на местах: было 47 детско-юношеских команд, сейчас — 152; было одно поле, сейчас — 26 полноразмерных полей и 132 сельские команды играют в чемпионате», — рассказал чиновник.

Упорная работа в этом направлении уже дает плоды. По словам Ветохи, один из первых воспитанников играет в академии «Спартак» и уже приглашается на турниры и мероприятия российской сборной. Также около шести крымчан играют в юношеских командах дубля таких команд, как «Зенит», «Краснодар», «Омск». Отдельно крымский чиновник упомянул женский футбол. Сейчас существует 11 женских команд, которые принимают участие в первенстве Крыма. А в футбольной академии занимаются 22 девочки.