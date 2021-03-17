Глава движения «Сильная Россия» объяснил любовь мошенников представляться силовиками

Москва, 17 марта. Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал о причинах, по которым мошенники часто используют в своей деятельности названия госструктур.

Активист считает, что с мошенниками, выдающими себя за силовые структуры, нужно бороться с удвоенной силой. Так как по вине преступников среди граждан понижается уровень доверия к правоохранительным органам.

Аферисты не боятся в корыстных целях заявлять о своей причастности к структурам. За это следует минимальное наказание. Цветков призывает сменить санкции на более жесткие, чтобы «преступники боялись использовать для своих деяний символику и названия силовых органов государства».

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