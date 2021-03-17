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Госдума РФ поддержала закон ЛДПР об увеличении федеральной части партийных списков

Госдума РФ поддержала закон ЛДПР об увеличении федеральной части партийных списков

Москва, 17 марта. Государственная дума РФ одобрила законопроект фракции ЛДПР об увеличении федеральной части партийных списков на выборах в парламент.

Согласно полученной информации, комитет по регламенту поддержал инициативу об увеличении партийных списков с десяти до 20 человек. Однако его необходимо доработать. Сейчас законопроект не содержит аналитических данных и необходимых оснований.

Отмечается, что комитет намерен рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании парламента 23 марта.

Ранее стало известно, что Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма.

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