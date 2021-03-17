Госдума РФ поддержала закон ЛДПР об увеличении федеральной части партийных списков

Москва, 17 марта. Государственная дума РФ одобрила законопроект фракции ЛДПР об увеличении федеральной части партийных списков на выборах в парламент.

Согласно полученной информации, комитет по регламенту поддержал инициативу об увеличении партийных списков с десяти до 20 человек. Однако его необходимо доработать. Сейчас законопроект не содержит аналитических данных и необходимых оснований.

Отмечается, что комитет намерен рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании парламента 23 марта.

Ранее стало известно, что Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма.