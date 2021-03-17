Путин принял участие в запуске Таласского золоторудного комбината

Бишкек, 17 марта. Президент России Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жапаров запустили работу золоторудного комбината в Таласской области Киргизии.

Церемония запуска проходит в режиме телеконференции, глава Киргизии лично присутствует на предприятии, а его российский коллега участвует в мероприятии по видеосвязи, находясь в Москве. Запуск комбината планировалось осуществить в октябре прошлого года, однако на фоне волнений в Киргизии после парламентских выборов он был отложен на неопределенный срок, передает РИА Новости.

Новая фабрика будет производить золото из руды месторождения Джеруй. Мощность золотодобывающего комбината составляет 1,3 млн тонн руды ежегодно. Весь добываемый ресурс будет перерабатываться на заводе с последующим аффинажем на территории страны, а Национальный банк республики получит преимущественное право покупки золотых слитков.

Ранее сообщалось, что президент Киргизии сделал официальное заявление после переговоров с лидером России. Глава республики отметил, что страна планирует и дальше развивать стратегическое партнерство с РФ.