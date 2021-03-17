Отсрочку введения второй дозы вакцины CoviShield увеличили до 90 дней

Киев, 17 марта. Интервал между первой и второй дозой вакцины от коронавируса CoviShield Oxford/AstraZeneca увеличили до максимального. Отсрочка перед второй инъекцией составит 90 дней.

Изначальный интервал между дозами увеличили на Украине для достижения максимального уровня иммунной защиты. Это не противоречит инструкции производителя, заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Такую же политику избрало Правительство Великобритании. Министерствам Канады, Германии и Франции рекомендовали придерживаться того же срока отсрочки при вакцинации препаратом производителя Oxford/AstraZeneca.

Недавно главный санитарный врач Украины сообщил, что заболел COVID-19, симптомы стали проявляться на 13-й день после вакцинации препаратом CoviShield. Это случилось в тот период, когда иммунитет еще не полностью сформировался после прививки, считает Ляшко. Эффективность однократного введения составляет 76%, пояснил украинский замминистра. Вакцинация поможет перенести болезнь в легкой форме, уверен врач.