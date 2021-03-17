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ФСБ займется долгами Мордовии

ФСБ займется долгами Мордовии

Саранск, 17 марта. Счетная палата установила, что Мордовия нарушила нормы Бюджетного кодекса России. Данные переданы в Федеральную службу безопасности.

Как выяснили специалисты, в период с 2017 по 2019 годы для расчета по долгам и финансирования дефицита бюджета из федерального центра в Мордовию было направлено 25,5 млрд рублей. Но госдолг региона меньше не стал, а республика продолжила брать новые кредиты. Бюджетный кодекс нарушила и Псковская область.

«Проверка установила, что одной из причин увеличения дефицита бюджетов и размера долга регионов является использование заимствований (в том числе из федерального бюджета) на финансирование организаций, созданных субъектом федерации, которые предоставляют займы юрлицам и ИП. Общая сумма нарушений бюджетного законодательства в проверяемом периоде в Мордовии составила 4,6 млрд рублей», — передает «Интерфакс».

Два года Мордовия претендовала на звание первого в истории России региона, который допустил дефолт по облигациям. Избежать финансового краха региону удалось благодаря поддержке федерального министерства финансов.

«Как внешнему наблюдателю, нам скорее кажется, что в последнее время минфин помогал Мордовии избежать дефолта: за восемь месяцев этого года Мордовия получила на 6,5 млрд рублей больше трансфертов, чем за восемь месяцев прошлого (прирост составил 90%)», — пояснила агентству руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

В начале февраля 2021 года госдолг региона остановился на отметке 49,04 млрд рублей.

Ранее ФАН писал, что врио главы Мордовии Артем Здунов отчитал местных чиновников за миллионные долги перед дорожниками.

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