Монтян объяснила, почему Киев не решится атаковать республики Донбасса

Киев, 17 марта. Известный украинский блогер и правозащитница Татьяна Монтян уверена, что ВСУ не пойдут в наступление на Донбасс.

Монтян выразила мнение, что ВСУ лишь создают видимость подготовки к атаке. Одна из причин для таких действий — внутренние игры украинской элиты и борьба между олигархами. Еще одна вероятная причина кроется в нежелании США обращать внимание на Киев после инаугурации Джо Байдена 20 января.

«Вашингтонский обком упорно молчит и игнорирует веселую Зе-команду уже третий месяц. Бедные зелибобики уже не знают, как им повилять хвостом перед американскими хозяевами, чтобы на них обратили внимание. Вот и придумывают», – сказала Монтян.

Блогер также добавила, что команда президента Зеленского пытается применить свой опыт в шоу-бизнесе в политике. Монтян выразила уверенность в том, что Киев не решится на масштабные боевые действия в Донбассе, слишком уж демонстративно действуют Вооруженные силы Украины, передает «Экономика сегодня».

«Чистый пиар. Я всегда расценивала вероятность повторения событий 2014-2015 годов после этой показухи как весьма низкую», – объяснила адвокат.

Вся эта имитация бурной деятельности ВСУ на линии соприкосновения сторон в Донбассе необходима Киеву, чтобы «поднять ставки» на переговорах с Россией. Однако реальной военной угрозы со стороны Украины нет, уверена Монтян. Стянутые к линии фронта бойцы не готовы к атаке.

«Только четверть контрактников ВСУ готовы идти в бой в Донбассе. А с таким количеством желающих идти воевать каши не сваришь», – заявила Монтян в эфире телеканала КРТ.

Впрочем, Донецкая и Луганская народные республики хорошо подготовлены к любому развитию событий. Поэтому жизнь в Донбассе на фоне показушных приготовлений ВСУ нисколько не изменилась.

Как сообщалось ранее, украинская армия в Донбассе совершенно небоеспособна. По словам Монтян, об этом говорят и сами военнослужащие ВСУ.