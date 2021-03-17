Россиянин рассказал, как ему удалось отдохнуть в Крыму за 5 тысяч рублей

Краснодар, 17 марта. Житель Краснодара съездил на машине в Крым на три дня и оказался приятно удивлен общей суммой расходов на путешествие. По его словам, было потрачено всего 4,9 тыс. рублей.

Начиная свою историю о поездке, мужчина сразу оговорился, что маршрут и размещение он и трое его друзей продумали самостоятельно. Четверо компаньонов побывали в республике в начале марта, конечной точкой путешественников был поселок Новый Свет, а ночевали они в Судаке.

Основными расходами в поездке были траты на бензин — 3,2 тыс. рублей (800 на человека) — и на проживание в четырехместном номере в Судаке. Мужчина заплатил 2 тыс. рублей за две ночи.

Питание в поездке обошлось в 850 рублей с человека. Большую часть продуктов туристы закупили в Краснодаре и готовили себе самостоятельно в отеле. Некоторая часть бюджета путешественника ушла на перекусы в дороге, всего 1247 рублей.

«Суммарный расход за три дня составил у меня всего 4900 рублей, что считаю очень хорошим результатом, хотя цели потратить как можно меньше не было», — написал россиянин в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина отметил, что если бы путешественники находились исключительно в городах, а питались в кафе, расходы оказались бы существенно больше.

С 1 марта в Крыму ослабили ряд ограничений по COVID-19. В частности, возобновилась работа экскурсионных групп в музеях. Несмотря на то, что многие ограничения в республике по-прежнему остаются в силе, путешественники активно скупают туры на отдых.