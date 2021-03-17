Владимир Жириновский дал оценку Лимонову-политику

Лидер франции ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о политике и писателе Эдуарде Лимонове, а также рассказал, каким он был человеком и общественным деятелем.

«Лимонов был человеком, который всегда хотел революции, при любом режиме: при царе он был бы на баррикадах, при советской власти поддерживал забастовки рабочих, раздавал прокламации», — сказал Жириновский.

Он отметил, что Лимонова вынудили эмигрировать. По словам Жириновского, в 1974 году вариантов для Лимонова было два: в тюрьму или в эмиграцию.

«Там он тоже симпатизировал левым. Сперва он думал, что капитализм — это что-то хорошее, разочаровался, стал поддерживать коммунистов США, потом перебрался во Францию и в 1992 году позвал нас туда. Мы поехали, он показал нам Париж, Францию, — вспоминает политик. — Когда ЛДПР победила на выборах, Лимонов стал с нами ездить по стране, симпатизировал нам, вступил в партию и мы его включили в «теневой» кабинет».

Владимир Жириновский рассказал, что, распределяя обязанности в «теневом» кабинете министров победившей в 1993 году на выборах в Государственную думу партии, он думал, что писатель Лимонов мог быть лучшим министром культуры.

«Оказывается, он все-таки революционер, ему нужно было арестовывать, пытать, сажать, — сделал позже вывод Жириновский.

Самое большое дело Лимонова — попытка поднять вооруженное восстание в Казахстане, считает Жириновский.

«Его арестовали, и Саратовский областной суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Я дал адвоката, свои ходатайства, его выпустили раньше срока, но он все равно продолжал эту деятельность, — поделился воспоминаниями собеседник ФАН. — Мы дали все, что можно, чтобы спасти парня, это было как раз время нашего сотрудничества, но он пошел другим путем. Оружие, восстание, вести людей на баррикады, взрывы. Все это приводит к жертвам. Мы против этого. Только парламентский путь».

Владимир Жириновский уверен, что Лимонову нужна была революция, шествие. По его словам, Лимонов с радостью приезжал на Триумфальную площадь.

«Выступал и выступал, к ему приходили люди, слушали. А потом присоединились Немцов, Гудков, Удальцов и увели людей на Болотную. То есть ему нужна была революция, он ее хотел и не понимал, что это приведет к крови, гибели людей», — отметил собеседник ФАН.

Жириновский предположил, как бы сегодня Эдуард Лимонов мог отреагировать на политические события, происходящие в год мирового локдауна.

«Ему нравилась Франция, и сегодня он восторгался бы новыми французскими революционерами, которые уже несколько лет подряд жгут покрышки и творят беспорядки. С удовольствием шла бы по Тверской колонна лимоновцев и била вдребезги витрины магазинов, переворачивала машины. Это как в музыке, барабанщику нужен барабан, а флейта или скрипка не годится. Вот ему нужен был барабан в музыке, бокс в спорте и революция с баррикадами, с выстрелами на улице», — сказал собеседник ФАН.

Российский писатель, публицист и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет в результате осложнений после операции по удалению гематомы головного мозга.

Ранее бывшая супруга писателя, актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала ФАН, как для нее прошел год после смерти Лимонова, и что является его главным наследием. А писатель Александр Проханов назвал Лимонова «художником, писавшим только себя одного».