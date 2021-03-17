Владелец сбежавшего в Нижневартовске медведя имел разрешение на ношение оружия

Нижневартовск, 17 марта. Проверка в отношении хозяина «медведя-беглеца» из Нижневартовска позволила выяснить, что мужчина ранее был любителем оружия.

По данным источника ФАН, мужчина ранее имел лицензии, позволяющие ему владеть охотничьим и оружием самообороны. В настоящее время оба разрешения аннулированы.

Гражданин был хозяином медведя, который сбежал и разгуливал по Нижневартовску. Хищник устроил охоту на горожан. Одному из местных жителей с трудом удалось сбежать от животного, сообщал ФАН. Кроме того, выяснилось, что владелец животного имеет множество неоплаченных штрафов.