Названы мотивы убийства юриста во время драки в центре Уфы

Уфа, 17 марта. Мужчина подозревается в убийстве своего оппонента по судебному спору, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Резонансное убийство произошло сегодня в центре города.

В центре Уфы на проезжей части улицы Пушкина подрались двое мужчин. Один из них нанес несколько ударов ножом своей жертве и сбежал.

По предварительной версии, конфликт между мужчинами произошел недалеко от Арбитражного суда республики. Поводом для драки стало судебное разбирательство, где мужчины были оппонентами.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. На место происшествия выехали руководитель и следователи территориального следственного отдела.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины конфликта устанавливаются.

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