Трезвый нижегородец сбил инспектора из страха перед ГИБДД и может получить 10 лет

Нижний Новгород, 17 марта. Водителя, сбившего сотрудника полиции, арестовали. Как стало известно ФАН, мужчина совершил наезд на сотрудника ГИБДД после остановки для проверки документов.

Правоохранители установили, что 15 марта сотрудники нижегородской полиции в ночное время проводили специальные мероприятия по выявлению пьяных водителей в Сормовском районе города-миллионника. Стражи порядка обратили внимание на автомобиль марки ВАЗ, который двигался, как показалось блюстителям закона, подозрительно.

Сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, однако водитель дал по тормозам и сбил стража порядка. И все же другие сотрудники ДПС смогли задержать машину, пытающуюся покинуть место происшествия.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти». В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу», — рассказала ФАН исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Нижегородской области Ольга Круглова.

Сразу после задержания у 28-летнего подозреваемого взяли анализы для проведения экспертизы на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Она показала отрицательный результат.

«Водитель на допросе рассказал, что просто испугался полицейских по непонятным причинам. Поэтому и решил скрыться. Он не женат, не работает, ранее судим за имущественные преступления», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Его отправили под арест в местный следственный изолятор. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.