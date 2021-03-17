Донбасс сегодня: Киев готовит спецоперацию с гибелью иностранцев, ВСУ блокируют ОБСЕ

Донбасс, 17 марта. Украинские войска бьют рекорды по количеству обстрелов населенных пунктов ДНР. Десятки танков и «Градов» ВСУ движутся в сторону Донецка. В Минобороны Украины готовят провокацию с целью обвинить республику в гибели иностранцев. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В эти сутки в Донецкой Народной Республике зафиксировали рекордный с начала марта обстрел территории со стороны украинских вооруженных формирований. Огонь открывался по 10 населенным пунктам на всех направлениях обороны ДНР. Наибольшая активность зафиксирована под Горловкой и на юге республики. Обстрелы велись в основном с применением ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Силы ООС блокируют работу ОБСЕ

Согласно последним данным из отчетов международной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинская сторона продолжает наращивать ударную группировку в зоне силовой операции. В Народной милиции ДНР сообщают об отсутствии в местах хранения ВСУ 42 единиц техники и вооружений. По сообщениям ОБСЕ, на железнодорожной станции Славянска замечены 10 реактивных систем залпового огня «Град», 26 танков — на станции Артемовска, а также шесть боевых машин пехоты — в различных населенных пунктах, прилегающих к линии боевого соприкосновения.

Армия Украины всячески препятствует работе миссии, блокируя деятельность наблюдателей по фиксации нарушений Киевом Минских соглашений. Подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ работают по всей линии разграничения, используя станции постановки помех «Буковель-АД» для подавления сигналов управления беспилотников ОБСЕ.

ВСУ перебросили снайперов к участку разведения в Золотом

Помимо переброски техники и вооружений к линии фронта, штаб силовой операции Киева направляет в передовые части ВСУ снайперские группы для проведения провокаций. Разведка оборонного ведомства луганчан зафиксировала прибытие трех снайперских пар в район Золотого, где в 2019 году состоялось разведение сил и средств противоборствующих сторон. Снайпера прибыли в зону ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В Луганске не исключают обострения ситуации на этом участке обороны.

Украинские СМИ готовят информационный фон для наступления ВСУ

Активизация напряженности в Донбассе происходит по всем фронтам, в том числе и в информационном направлении. В последние недели кратно увеличилось количество съемочных групп украинских телеканалов, прибывающих в зону ООС, следует из сообщений разведки Народной милиции ДНР и ЛНР. Как правило, журналисты прибывают в передовые части украинской армии в сопровождении офицеров центров информационно-психологических операций сил специальных операций ВСУ.

Если проанализировать контент украинского ТВ по Донбассу, можно сделать вывод о том, что общество готовят к неминуемому столкновению и горячей фазе войны. Сюжеты телеканалов снова, как и в 2014-2015 годах, наполнены победными сообщениями об «успешных ответках ВСУ» и другими пропагандистскими материалами.

Приезду съемочных групп в передовые подразделения ВСУ зачастую предшествуют мероприятия по пополнению боезапаса в этих частях. В Народной милиции ДНР сообщают об аналогичных мероприятиях в зоне ответственности 8-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, куда во вторник прибыли журналисты сразу трех киевских телеканалов. Перед этим в батальон поступили боеприпасы к стрелковому оружию и гранатометам. Подготовка к провокациям и съемкам пропагандистских сюжетов проходит под личным руководством командира батальона Лысюка, сообщают в управлении Народной милиции ДНР.

Минобороны Украины санкционировало операцию с жертвами в Донбассе

Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в центре общественных связей Министерства внутренних дел ЛНР со ссылкой на информацию, поступившую на горячую линию ведомства от сотрудника Минобороны Украины. По данным информатора луганчан, главное управление разведки оборонного ведомства Украины готовит спецоперацию в отношении представителей международной гуманитарной миссии ACTED (Агентство по техническому сотрудничеству и развитию, штаб-квартира в Париже), работающей в Донбассе.

Деятельность представителей агентства запланирована в Славянске, Троицком, Попасной и других городах Донбасса. Уже известна вся информация о маршрутах передвижения групп, их составе и автомобилях, на которых общественники будут передвигаться в зоне ООС. Как утверждает источник горячей линии республиканского МВД, исполнителями этой операции получена санкция на человеческие жертвы. Целью провокации является обвинение республик Донбасса в террористической деятельности и убийстве представителей международной гуманитарной миссии.