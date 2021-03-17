Сенатор Ковитиди предложила открыть в Крыму научные центры РАН

Москва, 17 марта. В Крыму есть широкий набор ресурсов с высоким потенциалом применения в науке, и открытие представительства Российской академии наук на территории региона позволит привлекать крымское научное сообщество к исследованиям и разработкам. Об этом ФАН заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ольга Ковитиди.

«Крым обладает широким набором ресурсов с высоким потенциалом применения в научной деятельности. Но находится в условиях экономических санкций, что ограничивает возможности привлечения инвесторов, способных участвовать в проектах, направленных на развитие научно-исследовательского и инновационного потенциала полуострова», — отметила она.

Сенатор сообщила, что на пленарном заседании Совфеда она обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением открыть структурное подразделение Российской академии наук в Крыму.

«Открытие представительства РАН на территории региона позволит привлекать крымское научное сообщество к исследованиям и разработкам, проводимым как их коллегами из других субъектов, так и учеными иностранных государств, открыть новые горизонты, связанные с формированием научного наследия. Позволит выработать перспективные решения по актуальным для Республики Крым вопросам различных отраслей экономики и социальной сферы», — сказала Ольга Ковитиди.

Валерий Фальков, в свою очередь, ответил, что открытие филиалов институтов РАН действительно важно. Он сообщил, что такая работа уже ведется. Так, в ближайшее время будет открыт филиал института РАН на базе Крымского федерального университета.

Ранее Ольга Ковитиди рассказала, почему в России есть запрос на добрый кинематограф. По ее словам, необходимо прекратить транслировать агрессию и насилие с телеэкранов.