Глава «Украинской общины Крыма» оценила уровень знания мовы Зеленским

Зеленский выучил украинский, а его чиновники говорят на суржике, рассказала председатель региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Зеленский очень хорошо выучил украинский, учитывая, что он сам уроженец русскоговорящего города. Но у многих политиков мы видим некий суржик, смесь русского и украинского. Многим украинским политикам комфортнее говорить на русском, особенно выходцам из Донецка. Это на камеру они на украинском говорят», — поделилась Гридчина.

Она подтвердила, что количество желающих получать образование на украинском неизменно сокращается. Это связано с тем, что нынешние дети связывают свое будущее с Россией и учить лишний язык не считают нужным. Те же, кто учатся на украинском, скорее, хотят сохранить свои связи с украинскими традициями собственной семьи.

Гридчина поделилась, что сама, будучи этнической украинкой, сознательно сохранила язык своей культуры и очень жалеет, что традиции Украины забывают. Она отметила, что происходит «ополячивание» украинского языка, и констатировала, что на Украине от русского языка пытаются избавиться.

«В отличие от Украины, у нас не навязывается никакой язык. В Крыму официально три государственных языка: русский, татарский и украинский. Каждый родитель может выбрать для своего ребенка тот, что считает нужным», — рассказала Гридчина.

По свидетельству Гридчиной, «Украинская община Крыма» за семь лет находится на подъеме и не только не испытывает дискриминации, но и получает преференции от руководства полуострова. Общиной были созданы газета, информационное агентство и журнал, эти информационные ресурсы интересны и на Украине и пока не входят в число запрещенных там СМИ, хотя доносят до читателей альтернативную повестку дня. Кроме Украины новостями «Украинской общины Крыма» активно интересуются в Канаде, где живет большая украинская диаспора.

Ранее в материале ФАН бывший премьер-министр страны Николай Азаров рассказал, как новая власть Украины первым решением запретила русский язык.