Веб-специалист Щельцин назвал главную уязвимость Twitter по сравнению с Telegram

Москва, 17 марта. Социальная сеть Twitter никак не будет бороться с российскими властями, потому что считает это нецелесообразным. Об этом ФАН заявил специалист в области цифровых платформ Арсений Щельцин.

Напомним, Роскомнадзор сообщил, что Twitter может быть заблокирован на территории РФ в случае, если американская социальная сеть не удалит запрещенную информацию.

«Самый лучший вариант для Twitter — это ничего не делать, — заявил эксперт. — Вряд ли компания будет создавать технические формы противодействия блокировке, потому что активность социальной сети гаснет».

Инвесторам и самой компании уже не так интересен сам сервис, считает Щельцин.

«Проще было бы вложиться в продвижение на других площадках, нежели спасать Twitter, — утверждает собеседник ФАН. — Но, с другой стороны, сервис мог бы выполнить рекомендации властей: удалить противоправный контент, наладить работу. Наверное, это была бы самая лучшая инвестиция. Но в остальном это может быть нецелесообразно для компании».

По мнению эксперта, Twitter не сможет «спастись», как мессенджер Telegram в свое время.

«Twitter, в отличие от Telegram, — это просто домен. У Telegram тоже были эффективно заблокированы все домены, но работал он за счет встроенного VPN», — пояснил Щельцин.

По мнению эксперта, Twitter просто не заинтересован в российских пользователях.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с 2017 года Twitter не удалил 2862 материала с запрещенной информацией. Среди них, как утверждает ведомство, есть материалы про способы совершения самоубийств, а также призывы к ним, порнографические изображения несовершеннолетних, а также информация о способах получения наркотических средств.

Специалисты начали замедлять работу Twitter на территории России в марте 2021 года. Администрация соцсети отказывается удалять посты с контентом, который признан запрещенным в нашей стране. Дальнейшее игнорирование законов РФ может привести к блокировке соцсети.