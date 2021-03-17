Надежда Бабкина осудила россиян за критику звезд, которые сделали пластику

Москва, 17 марта. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина устала оправдываться перед поклонниками за пластические операции и попросила не обсуждать ее внешность.

Многие звезды российского шоу-бизнеса прибегают к услугам пластических хирургов. После таких вмешательств артисты, которым больше 65 лет, выглядят не старше 40 лет. Поклонники часто делают комплименты звездам, но есть те, кто их осуждает.

Под прицелом хейтеров снова оказалась 70-летняя Надежда Бабкина. После ее очередной «подтяжки» в Сети разгорелись жаркие споры. Фанаты говорят, что звезда уже вся «изрезанная». Но артистка так не считает и заявила, что индустрия развлечений напрямую связана с пластической хирургией.

«Весь Запад на этом стоит, у нас же просто какое-то дикое общество: обязательно надо по этому поводу судить-рядить!» — осудила звезда россиян в интервью WomanHit.

Народная артистка добавила, что понимает риски, связанные с пластикой. Но тут важно выбрать надежного специалиста, пояснила она. Бабкина утверждает, что ее секретом молодости являются не только регулярные встречи с хирургами, но и правильное питание, физическая активность и корректирующий массаж, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее Надежда Бабкина рассказала о своих отношениях с Евгением Гором. Она объяснила, почему так и не вышла замуж за молодого мужчину. Артистка призналась, что ее пугают обязательства, она не хотела связывать себя «по рукам и ногам».