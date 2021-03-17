Азербайджан станет временным транзитером газа в Армению

Москва, 17 марта. Ремонтные работы на трубопроводе потребовали запустить альтернативный маршрут поставок российского газа.

Стало известно о подписании краткосрочного договора между дочерней структурой ПАО «Газпром» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики». Россия будет поставлять газ через Азербайджан в Армению. Об этом сообщает газета «Известия».

Пресс-служба «Газпром экспорта» заявила, что планово-предупредительные мероприятия на магистрали Северный Кавказ — Закавказье" не позволят использовать его мощности для экспорта топлива в Армению, поэтому энергоноситель будет транспортироваться через территорию Азербайджана.

Предполагается, что ремонтные работы будут длиться около трех недель. По завершении ремонта Российская Федерация вернется к прежним принципам поставки голубого топлива потребителям.

Тем временем, «Газпром» также продолжает работу на европейском рынке. Предполагается, что работы по строительству второй нитки газопровода проекта «Северный поток — 2» на территории Дании могут стартовать уже в конце марта.