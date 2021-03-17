Нижегородка стала инвалидом после ДТП с депутатом

Нижний Новгород, 17 марта. Девушка после дорожной аварии стала инвалидом второй группы. Теперь она хочет привлечь к ответственности народного избранника — виновника страшного ДТП.

Авария произошла больше года назад в Нижегородской области. Пострадавшей сделали несколько сложных операций, теперь ей приходится заново учиться ходить. По ее мнению, расследование уголовного дела намеренно затягивают, а виновник ДТП постоянно пытается уйти от наказания. Выяснилось, что его лишали права управления транспортным средством 27 раз и он не мог садиться за руль до 2050 года.

Вскоре после возбуждения уголовного дела мужчина стал депутатом одного из поселковых советов в Нижегородской области, сообщает РЕН ТВ. В соцсетях он рассказывает, как участвовал в общественных и спортивных мероприятиях, помогал детям и старикам. По уголовному делу об аварии мужчина проходит как подозреваемый. С его слов, ДТП — это стечение обстоятельств.

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