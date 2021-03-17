UEFA признал крымский футбол

Санкт-Петербург, 17 марта. Крымский футбол получил от UEFA (Союз европейских футбольных ассоциаций) специальный статус, рассказал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«После присоединения Крыма к России в футболе также произошли серьезные изменения. Коллеги из UEFA запретили играть нам в российском чемпионате, поскольку по их формулярам Крым не является ни российской, ни украинской территорией. Мы получили специальный статус, и сегодня на территории Крыма и Севастополя проводим свой чемпионат, а также ведем все переговоры с UEFA напрямую», — рассказал Ветоха.

По словам президента Крымского футбольного союза, в UEFA дают осторожные прогнозы относительно победителей крымского футбольного чемпионата, его дальнейшая судьба не определена. По прогнозам, ранее чем через три года ситуация не прояснится. Пока решается этот вопрос, в Крыму развиваются свои футбольные школы.

Формуляры UEFA основаны на формулярах ООН. Однако в UEFA решили, что они в первую очередь выступают на стороне спорта и спортсменов, после чего было принято решение, что футбол на территории Крыма и Севастополя осуществляется под непосредственным контролем UEFA. Похожая ситуация была с Тайванем и Косово.

«Мы организовали восемь профессиональных команд. Никогда единовременно такого количества команд не было. В лучшие годы эта цифра равнялась шести. В 2015 году в чемпионате Крыма участвовало 47 детско-юношеских команд, на сегодня их — 152. Ранее у нас было всего одно полноразмерное искусственное футбольное поле, сейчас их — 26. Развивается сельский футбол, где 132 команды играют свой чемпионат. В этом году 11 женских команд участвовали в чемпионате. А в прошлом году студенты Крымского международного университета выиграли российскую лигу и получили право представлять Россию на европейском чемпионате», — рассказал Ветоха.

По его словам, в прошлом году по поручению президента России была открыта академия футбола, где 200 самых одаренных юношей и девушек занимаются футболом, причем девушек пока всего 22. Ветоха сообщил, что один юный футболист уже играет в академии футбола «Спартак» за сборную России. Таких крымских молодых спортсменов, играющих за разные российские футбольные клубы, уже шесть.

Ветоха отметил, что цель Крымского футбольного союза — выстраивание системы, которая позволит спортсменам играть в сборной России по футболу. При этом он не исключил возможности матча с украинской командой, однако из-за сложности въезда на территорию этой страны, этот матч откладывается. Сам президент Крымского футбольного союза считает, что теплые связи с украинским народом у крымчан сохранились, несмотря на все события последних лет.

Ранее ФАН рассказывал, что тренерский штаб сборной России по футболу определил список игроков, которые смогут принять участие в мартовских матчах отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года.