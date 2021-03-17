Многоквартирный жилой дом загорелся в Салехарде

Салехард, 17 марта. Спасатели эвакуировали жильцов одного из многоэтажных домов в Салехарде, где на площади 170 квадратных метров вспыхнул пожар.

Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. Некоторые жильцы покинули горящий дом самостоятельно. Другим оказали помощь спасатели. Пресс-служба МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу отметила, что тушение пожара осложнено быстрым распространением огня.

«На месте пожара работают 31 человек и шесть единиц спецтехники МЧС России», — отметили в ведомстве.

Сотрудникам лесной охраны удалось ликвидировать возгорание в Приморском крае. Огонь распространился на территории в 80 гектаров. Власти Приморского края объявили о пожароопасном сезоне на большей части территории региона с 20 марта. В другой его части он наступит в апреле.