Убитым в Уфе оказался юрист-участник процесса о банкротстве

Уфа, 17 марта. Жители города стали свидетелями расправы на улице. По данным источника ФАН, от рук убийцы погиб юрист, не имевший адвокатского статуса. Расправе предшествовал спор.

Потерпевший и подозреваемый затеяли перепалку в ходе обсуждения итогов рассмотрения дела о банкротстве физического лица. Таким образом, юрист хорошо знал своего убийцу. Однако сам юридический представитель не был широко известен в городе, подчеркнули в правоохранительных органах.

По неофициальным данным, в ходе драки злоумышленник выхватил нож и несколько раз ударил им оппонента. У юриста остались трое детей. Позднее подозреваемого обнаружили на улице в тяжелом состоянии. Сейчас его жизнь спасают медики, сообщал ФАН.