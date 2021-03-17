США ввели новые торговые санкции против России

Вашингтон, 17 марта. Новые антироссийские торговые санкции вступят в силу 18 марта. Соединенные Штаты ввели их из-за ситуации с осужденным блогером Алексеем Навальным.

Ограничения коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. Что касается авиации и космоса, до 1 сентября будет действовать ряд исключений. Россия неоднократно заявляла о готовности ответить на санкции. Например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Европейский союз от введения ограничительных мер.

Суд заменил условный срок Алексея Навального на реальный, так как блогер неоднократно нарушал правила отбывания такого типа наказания. Он не соблюдал предписания как до лечения в немецкой клинике, так и после выписки из нее. Навальный минимум шесть раз пропустил регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции.