Юлия Барановская ликвидировала ИП

В марте 2021 года ликвидирован статус ИП Барановская Юлия Геннадьевна. Источник ФАН в налоговой службе пояснил, что ИП был ликвидирован как недействующий. Статус просуществовал всего два года, за это время фактически не было произведено ни одного действия. Мать троих детей Аршавина вполне справляется с предпринимательством, являясь очень состоятельной женщиной и работая в нескольких проектах федеральных каналов.

«Андрей Аршавин все достижения Юлии Барановской пытается обыграть в СМИ как его заслугу, — говорит адвокат Барановской Владислав Подшибякин. — Недавно он высказывался, что сын стал учеником футбольной школы «Спартак». Да он к этому отношения даже не имеет!»

В апреле в Московском городском суде состоится заседание по апелляции адвокатов Владислава Подшибякина и Тимура Матвеева (Игорь Ким вышел из дела) к решению Савеловского районного суда. Суд по иску Андрея Аршавина сократил алименты его троим детям от Юлии Барановской с 50% от всех доходов бывшего футболиста до 37,5%. Сам Андрей апеллировал к тому факту, что теперь еще вынужден платить алименты дочке от Алисы Казьминой, мол, это фактически съедает весь его существенно сократившийся после окончания карьеры доход. Однако сама Юлия этим недовольна и требует вернуть 50%.

«У них было заключено мировое соглашение, — продолжает Подшибякин. — Принятое решение по Казьминой учитывало наличие мирового соглашения. Доход, который удерживается у Аршавина, составляет менее 75% от его доходов, что укладывается в рамках исполнительного производства».

До решения Савеловского суда Аршавин отдавал женам 62,5% от всех его доходов. По данным источника, близкого к семье, сейчас бывший лидер национальной сборной получает порядка 1,8 миллиона рублей в месяц — с учетом всех действующих рекламных контрактов.

Официально на Аршавине не зарегистрировано ни одной фирмы, все — на его матери. То есть после выплаты всех алиментов у него остается более 600 тысяч рублей. Для обычного человека это небывалые деньги, но для футболиста, у которого квартира в центре Петербурга в 500 квадратных метров, трехэтажный коттедж в Ленобласти и квартира в Великобритании, этих денег хватает только на содержание недвижимости.

Напомним, ранее мать Аршавина выиграла иск по выселению из своей квартиры Алисы Казьминой, бывшей жены Аршавина. Более того, она требует возмещения ущерба за пользование своим имуществом.