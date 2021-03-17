Материнский капитал разрешили использовать для погашения военной ипотеки в России

Москва, 17 марта. Государственные деньги возможно будет потратить на на оплату первоначального взноса, основного долга и процентов.

Информацию о нововведениях передает издание «Вести Подмосковья». После принятия кабмином изменений в ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей» расширился список применения средств материнского капитала.

Теперь маткапитал возможно потратить на погашение военной ипотеки. Помимо этого, государственное пособие возможно направить на строительство или покупку недвижимости, оплату образования ребенка. При необходимости средства позволяется вложить в Пенсионный фонд, чтобы сформировать накопительную часть пенсии матери.

Согласно установленному порядку, с 15 апреля 2020 года получение маткапитала оформляется беззаявительно. Сертификат о получении выплаты отправляется в личный кабинет матери на портале «Госуслуги» после рождения ребенка. С текущего года размер пособия составляет 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго ребенка.

Перед Международным женским днем россиянкам напомнили, в каких случаях они могут рассчитывать на получение государственной поддержки.