Генпрокуратура уделит особое внимание борьбе с коррупцией по требованию Путина

Москва, 17 марта. Генпрокуратура РФ обязана обратить особое внимание борьбе с коррупцией. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на коллегии силовиков.

По словам главы государства, первоначально необходимо уделить внимание тем сферам, где реализовываются гражданские и оборонные заказы, а также предоставляются государственные услуги.

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас нужно следить за несоответствием расходов муниципальных и госслужащих, а также за их доходами. Плюс ко всему стоит усовершенствовать механизмы, позволяющие возвращать из-за границы средства, заработанные преступным путем, добавил лидер.