Врачи описали тревожные симптомы тромбообразования

Лондон, 17 марта. Тромб может образоваться на любом участке вен, чаще всего локализация сгустка отмечается в голенях. Британские врачи описали симптомы тромбоза вен.

О наличии тромба человек может не подозревать, пока сгусток не начнет перекрывать ток крови. Самый частый симптом тромбоза — отек ног.

Ноги могут приобрести красноватый или синеватый оттенок, на коже может возникнуть зуд, который со временем перерастет в болезненные ощущения. В ногах могут возникать спазмы, если сгусток расположен в голени.

При перемещении сгустка в легкие у больного возникает затруднение в дыхании, кашель, резкая боль в груди и головокружение. В этом случае требуется незамедлительная медицинская помощь, сообщает портал Express.

Специалисты назвали способы предотвращения образования тромбов. Основную опасность несет малоподвижный образ жизни. Неподвижное состояние замедляет ток крови и увеличивает риск образования сгустков. Вторым опасным фактором врачи назвали курение. Следующем в этом антирейтинге стоит ожирение.