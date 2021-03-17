Российские банки начали передавать данные о счетах в ФНС

Москва, 17 марта. Федеральная налоговая служба с 17 марта получает доступ к банковской тайне, соответствующие нововведения установлены законом.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о полном доступе к данным о клиентах, хранящимся у банков еще в феврале 2020 года. Он вступает в силу 17 марта. В соответствии с текстом документа кредитные организации обязуются передавать в службу необходимую информацию в течение трех дней с момент ее запроса. Об этом сообщает газета «Известия».

Данные, которые будут передавать банки, могут включать ксерокопии паспортов граждан, доверенности на распоряжение деньгами, а также заявления и договоры об открытии счетов и вкладов. Помимо этого, в Федеральную налоговую службу будут отправляться образцы подписей и оттиски печатей.

Представители ФНС прокомментировали нововведения необходимостью усиления контроля над денежными транзакциями. В службе считают, что новый закон никак не повлияет на законопослушных граждан и позволит налоговой установить реальные цифры теневых доходов россиян.

Сейчас налоговая служба также занимается разработкой механизма упрощения налоговых вычетов для граждан. В скором времени россияне смогут просмотреть все свои приобретения по карте в режиме онлайн.