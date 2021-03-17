Сжегшую восьмилетнего сына мать ранее судили за кражу. ФАН-ТВ

31-летняя жительница Железногорска Курской области уже привлекалась к уголовной ответственности. Железногорский городской суд признал ее виновной в совершении кражи в марте 2015 года. Как сообщили ФАН в ведомстве, женщина находилась в гостях у знакомой и увидела лежащее на микроволновке золотое кольцо. Убедившись, что ее никто не видит, она забрала ювелирное украшение с бриллиантом себе. Стоимость кольца оценили в 28 000 рублей. За свое деяние уроженка Курской области получила штраф в размере 10 000 рублей.

Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Подробности сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области. 15 марта подозреваемая вместе с восьмилетним сыном находилась дома. Между матерью и ребенком произошла ссора, они вышли во двор. Там женщина облила ребенка бензином и подожгла. Осознав, что произошло, она сама сбила пламя и вызвала «Скорую помощь». С ожогами третьей степени ребенка доставили в Железногорскую городскую больницу, откуда перевезли в Курскую областную клиническую больницу. У мальчика были обожжены голова, плечи, грудь, ягодицы, руки. Его поместили в реанимацию, но спасти ребенка все же не удалось.

Мать мальчика задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Также стало известно, что женщина была злостной должницей. По данным Федерального агентства новостей, она не платила за газ, тепло, электричество и регулярно попадала в поле зрения судебных приставов. На нее заводили исполнительное производство за неуплату долгов, как минимум дважды — на восемь и 50 000 рублей.