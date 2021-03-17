Американская компания будет судиться с шоу Малахова из-за выпуска о «Ласковом мае»

Москва, 17 марта. Американская компания World Media Alliance Label inc подаст в суд на шоу телеведущего Андрея Малахова, выпуск которого посвятили группе «Ласковый май».

О намерении фирмы сообщил музыкальный продюсер Андрей Разин, который больше всего известен по работе с «Ласковым маем». 35-летию группы посвятили недавний выпуск шоу «Привет, Андрей!».

Разина возмутили съемки передачи. Он требовал от Малахова отказаться от выпуска шоу в эфир. А теперь заявляет в Instagram, что программе грозит суд.

По словам Разина, американской компании теперь принадлежат права на все песни группы «Ласковый май», документальные фильмы о ней, видеоклипы, фото- и видеоархивы, а также фонограммы.

Продюсер заявил, что World Media Alliance Label inc разрешила ему исполнять песни группы. Он уточнил, что такое предложение поступало и солисту «Ласкового мая» Юрию Шатунову.

«Кстати, Юре Шатунову, как и нам, также неоднократно поступали предложения разрешить ему на безвозмездной основе петь эти песни, но он их проигнорировал», — написал Разин.

Теперь американская компания, по его словам, будет судиться с российским шоу из-за «нарушения прав».

Зрители благодаря передаче узнали много нового о любимой группе. Оказалось, что основатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов прозябает в нищете, а клавишника Михаила Сухомлинова убили у дома Шатунова.