Певица Алена Свиридова на шоу «Точь-в-точь» поделилась историей о неразделенной любви

Москва, 17 марта. Известная российская певица Алена Свиридова в своем Instagram поразмышляла о любовной зависимости. Звезда призналась, что однажды была в такой ситуации.

Свиридова выступила на шоу «Точь-в-точь» в образе британской певицы Эми Уайнхаус. Артистка считает, что у нее много общего с покойной исполнительницей. У Эми были сложные отношения с супругом Блейком Филдером-Сивилом. СМИ считают, что именно на нем лежит ответственность за пристрастие вокалистки к наркотикам и алкоголю.

«Иногда думаешь, а если бы что-то пошло не так, случился бы серьезный сбой в моей жизни и я пыталась бы найти выход в алкоголе или наркотиках?» — задалась вопросом Свиридова.

По словам звезды, такой тяжелый момент произошел 15 лет назад. Она много курила, «забивала легкие» никотином так сильно, что начался бронхит. И все из-за неразделенной любви, пояснила 58-летняя Свиридова.

Артистка считает, что Эми Уайнхаус действительно страдала. И в какой-то момент у нее « включилась программа на самоуничтожение». Свиридова добавила, что ей «безумно жаль» певицу, которая ушла из жизни в возрасте 27 лет.

Ранее Алена Свиридова рассказала, что побывала на одном из концертов Эми Уайнхаус в Москве. Ей показалось, что уже тогда британская вокалистка была на пределе, ее буквально трясло на сцене.