Трое екатеринбуржцев избили водителя трамвая за замечание

Екатеринбург, 17 марта. Водитель сделал замечание юноше, который пнул трамвай. Подоспели двое его друзей и жестоко избили мужчину ломом по голове. Все трое были в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествие случилось в районе площади Субботников в Екатеринбурге. Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, ему диагностировали травму руки и перелом черепа. Медики продолжают следить за состоянием потерпевшего.

Пьяные нападавшие чуть позже были задержаны на Заводской улице сотрудниками Росгвардии. Самому юному из них 16 лет, двоим по 22 года. Задержанные во всем сознались, вину свою не отрицают, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга. Теперь молодые люди стали фигурантами уголовного дела, сообщает телеканал «360».