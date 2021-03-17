В РАН рассказали, что ждет мир после ядерной войны Британии с Россией

Москва, 17 марта. Ядерная война с РФ станет концом эпохи человечества, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук (РАН) Константин Блохин.

Сотрудник РАН рассмотрел сценарий вооруженного конфликта с применением ядерного арсенала между Россией и Великобританией, прокомментировав гипотетическую войну для Радио Sputnik. По его словам, это будет последним противостоянием между людьми на нашей планете.

"Понятно, что ядерная война с такой страной, как Россия, скорее всего, будет последней в истории человечества", — уверен спикер.

Великобритания намерена навязать РФ и Китаю гонку вооружений, о чем говорят планы Лондона, согласно которым государство в ближайшие три десятка лет будет наращивать свой ядерный потенциал, считает эксперт. По его мнению, британское руководство хочет попытаться обанкротить Россию, демонизировать ее и обложить новыми санкциями, провернув тот же трюк, что и с СССР в прошлом веке.

Ранее в российском министерстве иностранных дел заявили, что планы Лондона по расширению ядерного арсенала поставят под угрозу мировую стабильность.

Стратегия Великобритании по наращиванию ядерных сил предполагает увеличение числа боеголовок на 40%, передает "360". Британское руководство объяснило подобную инициативу необходимостью "противостоять угрозам со стороны России и Китая".