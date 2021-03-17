Военкор Шурыгин о Лимонове: Ветер истории сметает с его образа все наносное

Спустя год после кончины Эдуарда Лимонова ветер истории сметает с его образа все наносное и случайное. Об этом ФАН рассказал военный журналист, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Он назвал Лимонова выдающимся русским писателем этого и прошлого столетий. Это человек, который создал свой собственный стиль, к которому никто не смог даже приблизиться, хотя многие пытались, подчеркнул собеседник ФАН.

«Он сделал исследованием своего творчества собственную жизнь. Чтобы это творчество было захватывающим и трогало всех, нужно было эту жизнь прожить так же захватывающе, — уверен Шурыгин. — Лимонов прошел по этому пути совершенно искренне и до конца».

Лимонов — последний кондотьер ХХ века, добавил Шурыгин.

«Он смог оставить свой след в политике, потому что первым четко понял главный запрос молодежи на справедливость. Из-под его крыла вылетела целая плеяда блестящих политиков, современных, ярких и интересных. Лозунги, придуманные Лимоновым, и идеологию, которую он исповедовал, сегодня исповедует все государство», — подчеркнул журналист.

Лимонов — это громадная скала в нашей истории и литературе, заявил собеседник ФАН. Он был человеком стиля, который принес свой стиль и в политику.

«Он до конца был собой, несмотря на его вселенское сиротство, символом которого он является, — отметил Шурыгин. — В 16 лет Лимонов ушел из дома, и с тех пор у него никогда в жизни не было своего жилья. И родителей он не видел больше 20 лет. Когда Украина сделала его невъездным, он опять был отрезан от матери. Человек прошел этот путь искренне, честно и последовательно».

Писатель Лимонов не был солдатом, подчеркнул журналист, и не был войной очарован так, как может быть очарован ею какой-нибудь доброволец, который ездит с одной войны на другую.

«Война для него была миром, который он исследовал. Ему было интересно проверить себя, понять, чего он стоит. Как и для любого мальчишки, а тем более сына офицера, военная форма и армия значили для него очень многое, — вспоминает Шурыгин. — Он никогда не пытался лезть поперек батьки в пекло, был очень надежен, спокоен и не выпячивал себя. В нем отсутствовала истеричность человека, вдруг погрузившегося в какую-то «полунаркотическую» среду, ведь война всегда дает громадный адреналин и людей там часто «шкалит».

На войне Лимонов был вполне достойным солдатом, хотя и не принимал участия в сражениях и не вел взвод в атаку, добавил собеседник ФАН.

«Военные к нему относились с очень глубоким уважением, — поделился Шурыгин воспоминаниями. — Где бы ни появлялся Лимонов, его всегда сопровождал флер громадного интереса, дополненный желанием попробовать «на зуб». Его сразу взвешивали и оценивали, может ли он считаться тем Лимоновым, которого каждый себе в голове представлял».

Люди садились с ним говорить, и Шурыгин, по его словам, видел, что эти люди настроены понять, кто же он такой, докопаться до сути. Но, по словам собеседника ФАН, никто из них не пожалел после, что «побывал» в голове или в душе писателя.

Российский писатель, публицист и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года в возрасте 77 лет в результате осложнений после операции по удалению гематомы головного мозга.

Ранее бывшая супруга писателя, актриса театра и кино Екатерина Волкова рассказала ФАН, как для нее прошел год после смерти Лимонова, и что является его главным наследием. А писатель Александр Проханов назвал Лимонова «художником, писавшим только себя одного».