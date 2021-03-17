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Получивший «Грэмми» диджей Imanbek из Казахстана представил новый сингл

Получивший «Грэмми» диджей Imanbek из Казахстана представил новый сингл

Москва, 17 марта. Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов (Imanbek), получивший премию «Грэмми» за ремикс песни Roses, представил новый трек.

Сингл получил название Dancing on dangerous. В его подготовке приняли участие латиноамериканская певица София Рейес и ямайский исполнитель Шон Пол.

20-летний Imanbek представил трек на «Радио ENERGY» вместе с продюсером и основателем лейбла Effective Records Кириллом Dzham. Релиз намечен на 9 апреля, но слушатели смогли первыми ознакомиться с творением, которое включили в эфире после интервью.

Imanbek признался, что трек, подаривший ему «Грэмми», написал в процессе обучения, передает телеканал «360». Его версия песни Roses пользуется большой популярностью среди пользователей соцсетей, например TikTok.

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