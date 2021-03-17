Аналитики рассказали, как рубль отреагировал на слухи о санкциях США

Рубль отреагировал на слухи о новых американских санкциях, однако катастрофического ослабления отечественной валюты не происходит, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали аналитики, рынки чувствуют себя спокойно. Все находятся в ожидании решения американской Федеральной резервной системы по поводу рисков инфляции.

«Накануне нефть торговалась во все том же диапазоне — 67,50-68,50 доллара за баррель марки Brent. Сейчас — в моменте 68 долларов за баррель. Наблюдается баланс между покупателями и продавцами. Поводов для дальнейшего роста цен нет, но и нет причин для падения. У участников рынка нет единого мнения, куда мы должны двигаться. И с одной стороны — цены выросли, потому что ОПЕК ограничила добычу, с другой — спрос до конца еще не восстановился», — пояснили аналитики.

Эксперты напомнили, что авиасообщение до сих пор не восстановилось. Цены на нефть остаются в балансе. Следующее заседание ОПЕК, где, возможно, примут решение об увеличении добычи, может изменить ситуацию.

А вот российская валюта, по мнению аналитиков, отреагировала на сообщения СМИ о том, что США говорят очередной пакет санкций.

«Накануне рубль бодро укреплялся до середины дня. И укреплялся почти до 72,50 рубля за доллар. После негативных новостей рубль стал корректироваться в обратную сторону. Пока катастрофическим ослабление назвать нельзя», — добавили аналитики.

На рубль также может повлиять решение ФРС, которое отразится на долларе. Возможно, его укрепление и выход из рисковых активов по всему миру.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.