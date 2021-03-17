Уроки с фонариком: жители мордовского села вечерами сидят в полутьме

Саранск, 17 марта. Несколько лет жители двух улиц села Зыково Мордовии вынуждены проводить вечера в полутьме. С закатом солнца напряжение в квартирах падает до 150 Вольт.

Ни постирать, ни почитать. Светодиодные лампы и стиральные машинки работать вовсе отказываются. У одних бытовая техника попросту не включается, у других — уже сгорела. А уроки с детьми, по словам жильцов, приходится делать с фонариком.

«Нашим домам 45 лет. Они строились хозспособом для рабочих железнодорожного транспорта. Электроснабжение также шло от РЖД. Трансформатор у нас один, и стоит он на 625 километре линии Москва – Самара. Построили рядом детский сад и общежитие. Затем появилась новая улица — Южная, частный сектор тоже строится, и все питаются от одной электролинии», — рассказал о проблеме житель села Зыково Владимир Занкин.

По словам мужчины, ситуацию усугубляет то, что на этих улицах нет горячей воды. Жидкость с комфортной температурой можно получить, только используя электротитан. Такие водонагреватели стоят во всех домах. Поэтому напряжения не хватает даже на энергосберегающие лампы.

«К этой линии подключено более 100 квартир и частных домов. Как-то речь шла об установке еще одного трансформатора. Воз и ныне там», — добавил собеседник.

В Мордовской энергосбытовой компании заверили: о проблеме знают и, более того, ее уже решают. Сейчас организация ждет ответы от электросетевых компаний. А сама загвоздка, предположительно, в наличии оборудования.

«Нами направлено обращение в электросетевые компании, сети которой питают данных потребителей для проведения обследования с предоставлением протоколов, результатов проведенных работ. Так как мы, как гарантирующий поставщик, сами оборудованием не владеем, в интересах граждан и юридических лиц заключаем договоры с электросетевыми компаниями. В данном случае этот трансформатор принадлежит Куйбышевской железной дороге, а линии — «Горсвету». Но уже есть определенные протоколы, которые отправлены в соответствующие организации. Мы вопрос не забыли, ждем результаты, и, в любом случае, будем поддерживать население», — ответил ФАН директор по реализации Мордовской энергосбытовой компании Ковалев Алексей.

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