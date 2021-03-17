Генпрокуратура Колумбии: Операция «Гедеон» была спланирована в Боготе

Генеральная прокуратура Колумбии признала, что прошедшая в мае 2020 года операция «Гидеон», призванная свергнуть президента Венесуэлы, была спланирована в Боготе, столице Колумбии. Ведомство сообщило об этом на своем официальном сайте.
О деталях подготовки операции по вторжению в Венесуэлу и ликвидации Николаса Мадуро стало известно по результатам допроса основных подозреваемых. Александр Руссо, известный как «Лейтенант Пико» и бывшие майоры Национальной гвардии Венесуэлы Ювенал Секеа Торрес и Хосе Секеа Торрес пошли на сделку со следствием и признали свою вину. За участие в операции они приговорены к шести годам тюремного заключения.
Vinculados a la ‘Operación Gedeón negociaron con la Fiscalía d Colombia— Sol Rojas (@sol651) March 16, 2021
Juvenal Sequea Torres Juven Juven Sequea y Rayder Alexander Russo fueron imputados por el delito d entrenamiento para actividades delictivas.
Firmaron un preacuerdo con la Fiscalía y pagarían 6 años d cárcel pic.twitter.com/1FzC9v99AW
Идеолог операции
Трое граждан Венесуэлы подтвердили, что «Гидеон» был спланирован бывшим генералом армии Венесуэлы Кливером Алькалой в Боготе, где он встречался с руководителем американской ЧВК Silvercorp Джорданом Гудро. Издание The Associated Press ранее информировало, что на переговорах в столице Колумбии также присутствовал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. В расследовании Генпрокуратуры Колумбии его имя не фигурирует.
«Это была незаконная операция на территории Колумбии по подготовке военизированных формирований в составе венесуэльских военных и полицейских, которые планировали незаконные действия против правительства иностранного государства», — признали в Боготе.
#ExclusivoCMI: @FiscaliaCol dice que la operación para derrocar a @NicolasMaduro se planeó en #Bogotá https://t.co/TXMy3EL95N— Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) March 16, 2021
Бывший генерал-майор Венесуэлы Кливер Алькала в 2016 году бежал в Колумбию, а три года спустя занялся подготовкой боевой группы в составе 300 беглых венесуэльских военнослужащих для свержения Николаса Мадуро. Однако в планы Алькалы вмешались «братья по оружию»: 26 марта 2019 года Министерство юстиции США объявили его в международный розыск по обвинению в наркоторговле. На следующий день он сдался сотрудникам американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), после чего был экстрадирован в США, где сейчас ожидает суда.
Правда глаза режет
Пятая подозреваемая по делу об организации операции отказалась признавать свою вину. Личная переводчица Джордана Гудро Якси Альварес Мирабаль, известная как «Алекса» и «племянница генерала», отвергла предложение следствия и публично заявила, что Национальное разведывательное управление Колумбии (DNI) было осведомлено о планах по свержению Мадуро, а сам Алькала встречался с его главой вице-адмиралом Родольфо Амайей.
Она заявила, что следствие пытается продвинуть версию о непричастности правительства Ивана Дуке к операции «Гидеон». Власти Колумбии подозревают, что Мирабаль курировала поставки оружия и вербовку боевиков Алькалы, являясь при этом двойным агентом на службе у Николаса Мадуро.
Сейчас власти Венесуэлы добиваются ее экстрадиции. Правительство Колумбии опасается, что Боливарианская республика пытается спасти от уголовного преследования своего агента, — «Алекса» якобы заранее предупредила Каракас о подготовке вторжения.
Позиция Венесуэлы
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, комментируя расследование, призвал колумбийскую прокуратуру разобраться в том, насколько президент Иван Дуке причастен к организации провальной высадки в Ла-Гуайре.
«Венесуэла осудила это еще на этапе планирования. Колумбийские власти ничего не сделали. Следующий этап расследования должен прояснить протекцию и роль правительства Ивана Герцога в этих насильственных действиях и установить меры ответственности», — заявил дипломат.
Venezuela lo denunció incluso durante la fase de planificación. Las autoridades colombianas nada hicieron. La próxima fase de la investigación debería determinar la protección y el aval del gobierno de @IvanDuque a estos actos violentos y establecer responsabilidades. https://t.co/9nmnfXx5jt— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 16, 2021
Ранее администрация Николаса Мадуро неоднократно заявляла о причастности правительства Колумбии к подрывной деятельности в Венесуэле, вербовке ее военнослужащих и подготовке антиправительственных акций. Президент Иван Дуке открыто поддерживает оппозиционера Хуана Гуайдо, участвуя во всех инициативах США и ОАГ, направленных против Венесуэлы.