Генпрокуратура Колумбии: Операция «Гедеон» была спланирована в Боготе

Генеральная прокуратура Колумбии признала, что прошедшая в мае 2020 года операция «Гидеон», призванная свергнуть президента Венесуэлы, была спланирована в Боготе, столице Колумбии. Ведомство сообщило об этом на своем официальном сайте.

О деталях подготовки операции по вторжению в Венесуэлу и ликвидации Николаса Мадуро стало известно по результатам допроса основных подозреваемых. Александр Руссо, известный как «Лейтенант Пико» и бывшие майоры Национальной гвардии Венесуэлы Ювенал Секеа Торрес и Хосе Секеа Торрес пошли на сделку со следствием и признали свою вину. За участие в операции они приговорены к шести годам тюремного заключения.

Vinculados a la ‘Operación Gedeón negociaron con la Fiscalía d Colombia

Juvenal Sequea Torres Juven Juven Sequea y Rayder Alexander Russo fueron imputados por el delito d entrenamiento para actividades delictivas.

Firmaron un preacuerdo con la Fiscalía y pagarían 6 años d cárcel pic.twitter.com/1FzC9v99AW — Sol Rojas (@sol651) March 16, 2021

Идеолог операции

Трое граждан Венесуэлы подтвердили, что «Гидеон» был спланирован бывшим генералом армии Венесуэлы Кливером Алькалой в Боготе, где он встречался с руководителем американской ЧВК Silvercorp Джорданом Гудро. Издание The Associated Press ранее информировало, что на переговорах в столице Колумбии также присутствовал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. В расследовании Генпрокуратуры Колумбии его имя не фигурирует.

«Это была незаконная операция на территории Колумбии по подготовке военизированных формирований в составе венесуэльских военных и полицейских, которые планировали незаконные действия против правительства иностранного государства», — признали в Боготе.

Бывший генерал-майор Венесуэлы Кливер Алькала в 2016 году бежал в Колумбию, а три года спустя занялся подготовкой боевой группы в составе 300 беглых венесуэльских военнослужащих для свержения Николаса Мадуро. Однако в планы Алькалы вмешались «братья по оружию»: 26 марта 2019 года Министерство юстиции США объявили его в международный розыск по обвинению в наркоторговле. На следующий день он сдался сотрудникам американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA), после чего был экстрадирован в США, где сейчас ожидает суда.

Правда глаза режет

Пятая подозреваемая по делу об организации операции отказалась признавать свою вину. Личная переводчица Джордана Гудро Якси Альварес Мирабаль, известная как «Алекса» и «племянница генерала», отвергла предложение следствия и публично заявила, что Национальное разведывательное управление Колумбии (DNI) было осведомлено о планах по свержению Мадуро, а сам Алькала встречался с его главой вице-адмиралом Родольфо Амайей.

Она заявила, что следствие пытается продвинуть версию о непричастности правительства Ивана Дуке к операции «Гидеон». Власти Колумбии подозревают, что Мирабаль курировала поставки оружия и вербовку боевиков Алькалы, являясь при этом двойным агентом на службе у Николаса Мадуро.

Сейчас власти Венесуэлы добиваются ее экстрадиции. Правительство Колумбии опасается, что Боливарианская республика пытается спасти от уголовного преследования своего агента, — «Алекса» якобы заранее предупредила Каракас о подготовке вторжения.

Позиция Венесуэлы

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, комментируя расследование, призвал колумбийскую прокуратуру разобраться в том, насколько президент Иван Дуке причастен к организации провальной высадки в Ла-Гуайре.

«Венесуэла осудила это еще на этапе планирования. Колумбийские власти ничего не сделали. Следующий этап расследования должен прояснить протекцию и роль правительства Ивана Герцога в этих насильственных действиях и установить меры ответственности», — заявил дипломат.

Venezuela lo denunció incluso durante la fase de planificación. Las autoridades colombianas nada hicieron. La próxima fase de la investigación debería determinar la protección y el aval del gobierno de @IvanDuque a estos actos violentos y establecer responsabilidades. https://t.co/9nmnfXx5jt — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 16, 2021

Ранее администрация Николаса Мадуро неоднократно заявляла о причастности правительства Колумбии к подрывной деятельности в Венесуэле, вербовке ее военнослужащих и подготовке антиправительственных акций. Президент Иван Дуке открыто поддерживает оппозиционера Хуана Гуайдо, участвуя во всех инициативах США и ОАГ, направленных против Венесуэлы.