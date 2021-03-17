Военные аналитики из США назвали российские системы ПВО С-400 «убийцами ВВС»

Вашингтон, 17 марта. Предстоящие учения боевых расчетов ЗРК С-400 в Астраханской области привлекли внимание американских обозревателей.

Россия планирует проведение нескольких этапов учений, в которых будут задействованы ЗРК «Триумф». Расчеты зенитно-ракетного полка Центрального военного округа произведут первые боевые пуски после перевооружения и перехода на системы С-400. Военный обозреватель издания 19FortyFive Питер Сучиу назвал российские системы ПВО «убийцами ВВС» и объяснил, в чем заключается их опасность для потенциального противника. Об этом информирует «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

По мнению автора публикации, это оружие может быть использовано не только против самолетов и крылатых баллистических ракет, но и для поражения наземных целей.

«Российский комплекс С-400 способен уничтожать вражеские цели на расстоянии до 400 км и на высоте до 30 км под интенсивным ответным огнем», — подчеркивает американский обозреватель.

Сучиу считает, что современные зенитно-ракетные комплексы С-400 опасны не только как грозное оружие в случае военного конфликта, но и как эффективный инструмент геополитического влияния России.

Ранее в Центральном военном округе была активирована специальная система управления силами противовоздушной обороны.