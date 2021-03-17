Профессор политологии объяснил европейский страх перед конфликтом с Россией

Москва, 17 марта. Европа стремится снизить напряженность в отношениях с Россией и пытается возобновить полноценное сотрудничество с Москвой, для начала в области экономики.

Об этом заявил профессор кафедры Государственного и муниципального управления РАНХиГС Александр Новокрещенов в интервью Общественной службе новостей. По его словам, в среде европейских политических и общественных деятелей растет понимание опасности открытого конфликта с Россией, который может привести к огромным жертвам и разрушениям.

«Нагнетается напряжённость, которая никому не нужна. Особенно, Европе. Они нас боятся. Они пытались нас запугать с позиции силы, но поняли, что это приведёт к войне, и пытаются поменять подход», — заявил Новокрещенов.

По словам профессора политологии, Россия является частью Европы, в отличие от США, которые позиционируют себя как глобальный противник РФ. Среди европейских общественно-политических деятелей растет количество трезвых персон, готовых к прагматичным действиям — однако пока они находятся в меньшинстве, резюмировал Новокрещенов.

Ранее сообщалось, что чиновники Евросоюза рассмотрят новый пакет антироссийских санкций в ходе заседания, запланированного на 22 марта.