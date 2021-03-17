Хозяин сбежавшего в Нижневартовске медведя был ответчиком по иску прокурора

Нижневартовск, 17 марта. Прокурор подавал в суд на владельца отеля в Нижневартовске, чей сбежавший медведь устроил переполох в городе.

По данным источника ФАН, сейчас производство по гражданским и административным делам прекращено.

Разгуливавший по городу медведь попал на видео. Хищник даже пытался догнать одного прохожего. Во время погони животное едва не угодило под ехавший автобус. Позднее силовики и спасатели окружили его, когда он спрятался под автобусом.

Владелец животного разрешил застрелить его, но зоозащитники не позволили, сообщал ФАН.