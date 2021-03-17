Более трех тонн мин и снарядов обезврежены вдоль прибрежной трассы в Ливии

Сирт, 17 марта. Более трех тон взрывоопасных мин и снарядов обезврежены вдоль прибрежной дороги (Тарик ас-Сахили) на севере Ливии, пишет издание Libyan Express.

Директор Центра разминирования, полковник Мохаммед Терджуман рассказал, что саперы продолжают зачистку территорий около трассы, ликвидируя последствия внутреннего кризиса в стране. Они уже исследовали участок от Абу-Курайна до Бувейрата.

Three tons of explosive remnants of war cleared out in Libyahttps://t.co/q129qLuQ9b — Libyan Express (@libyanexpress) March 16, 2021

Этот район официально объявлен безопасным после обезвреживания десятков мин и самодельных взрывных устройств. В скором времени техническая группа передислоцируется восточнее Бувейрата, где продолжит миссию, способствующую открытию трассы между Сиртом и Мисуратой.

Мохаммед Терджуман добавил, что представители оперативного штаба Сирт — Аль-Джуфра в ближайшие дни проведут заседание комитета, где обсудят вопрос удаления последних СВУ и снарядов в районе Эс-Ситтина. Рассматривается возможность их ликвидации на месте путем контролируемого подрыва.

Разминирование территорий вдоль Тарик ас-Сахили и дальнейшее открытие для автомобильного сообщения является одной из приоритетных задач, стоящих перед сформированным Правительством национального единства. На прошлой неделе члены Палаты представителей Ливии предоставили ему вотум доверия, окончательно утвердив временную исполнительную власть.

После церемонии принесения к присяге, которая состоялась в Тобруке, премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба и глава Президентского совета Мохаммед Юнис аль-Манфи прибыли в Сирт на встречу с членами Совместного военного комитета «5+5», чтобы получить информацию о развитии событий в вопросах открытия главной прибрежной дороги и вывода иностранных наемников.

Члены СВК уточнили, что в ближайшую неделю объявят дату официального старта движения по трассе.

Реализация вышеперечисленных мероприятий направлена на разрешение ливийского кризиса как в политическом, так и экономическом плане. Главные задачи переходного правительства состоят в объединении государственных институтов, стабильном доходе страны и безопасности граждан.

Открытие Тарик ас-Сахили поспособствует возобновлению автомобильного сообщения между Сиртом и Мисуратой, что благоприятно скажется на внутренней торговле.