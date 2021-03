Более трех тонн мин и снарядов обезврежены вдоль прибрежной трассы в Ливии

Сирт, 17 марта. Более трех тон взрывоопасных мин и снарядов обезврежены вдоль прибрежной дороги (Тарик ас-Сахили) на севере Ливии, пишет издание Libyan Express.

Директор Центра разминирования, полковник Мохаммед Терджуман рассказал, что саперы продолжают зачистку территорий около трассы, ликвидируя последствия внутреннего кризиса в стране. Они уже исследовали участок от Абу-Курайна до Бувейрата.

