Киев, 17 марта. Волна мобилизации, проводимой на Украине, привела к тому, что многие призывники убегают в другие страны. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Обороноспособность Украины, начиная с 2014 года, является основной головной болью для киевских властей. На текущий момент общая численность ВСУ увеличена до 240 тысяч человек.

Для прохождения военной службы в рядах ВСУ призываются украинцы мужского пола в возрасте от 20 до 27 лет. Однако из-за опасений молодые люди очень боятся мобилизации, поэтому готовы пойти на все, чтобы не попасть в армию, рассказал Алексей Журавко в интервью с "Народными Новостями".

Призывники массово бегут из страны, чтобы не получить повестку и не быть зачисленными в ряды ВСУ. Таким способом давно пользуются те, кто отказывается воевать в Донбассе. Молодые люди прибывают в Россию для того, чтобы спрятаться от призыва. Но не все соседние страны помогают уклонистам, например, Польша неоднократно отказывала в выдаче виз украинцам призывного возраста.

Призывники, которым не повезло уклониться от мобилизации, выбирают более трудный вариант — взятка для медицинских работников или военкомов. Но цена вопроса все время растет. Часто, чтобы «отмазаться» от службы в рядах ВСУ, молодым людям приходится расставаться с суммой, равной зарплате за десять лет.

"Кто-то покупает справки, кто-то становится вдруг инвалидом, кто-то откупается или убегает за рубеж. Служить в сегодняшней украинской армии просто невозможно. Молодежь там сталкивается с самыми отпетыми бандитами. Многие люди делают все, чтобы спасти детей от этой позорной армии. Большая часть украинской молодежи бежит на заработки в Польшу, Германию, Францию и Россию", — рассказал Журавко.

Но некоторые украинцы идут на неординарные меры, чтобы не идти в армию. 22-летний уклонист женился на 80-летней женщине, чтобы получить освобождение из-за необходимости ухаживать за своей пожилой супругой (инвалидом первой группы). Таким образом, парень избежал службы в ВСУ.

Среди частых приемов для желающих избежать мобилизации преобладает фиктивный развод, в результате которого мужчины получают статус отца-одиночки, позволяющий избежать призыва. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко особо подчеркнул, что большая часть молодых украинцев отказывается добровольно служить армии Украины.

Недавно Верховная рада Украины приняла закон о новых правилах призыва в ряды ВСУ, на этом фоне в военкоматах резко выросли взятки за уклонение от службы.