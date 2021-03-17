Еврокомиссия подчеркнула необходимость производства «Спутника V» в ЕС

Брюссель, 17 марта. Препарат «Спутник V» является хорошей вакциной от коронавируса, поэтому необходимо наладить ее производство в Евросоюзе, заявил еврокомиссар Тьерри Бретон.

Специалисты Еврокомиссии не видят оснований сомневаться в эффективности российского препарата «Спутник V», уточнил Бретон. Создателям вакцины необходимо помочь в ее производстве и выпускать препарат, в том числе, на территории Евросоюза.

Более 50 стран мира одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для своих граждан. Несколько государств уже наладили производство препарата по российской технологии. Массовая вакцинация от COVID-19 началась с начала 2021 года.