Москва, 17 марта. Ракета «Нептун», которой украинские военные эксперты пытаются запугать Россию, является незначительно модернизированной версией ракеты времен СССР.

Полковник запаса Украины, военный эксперт Олег Жданов недавно заявил о новой ракете, которая «заставляет Россию психовать». По его словам, украинским ВМС были поставлены уникальные ракетные комплексы, на вооружении которых имеются противокорабельные ракеты «Нептун». Кроме того, он отметил, что нет такой техники, способной противостоять данному экземпляру.

Однако Россия умеет эффективно защищаться от запусков оружия. Об этом Общественной службе новостей рассказал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Он опроверг слова украинского эксперта и подчеркнул, что на вооружении РФ имеется как минимум три комплекса, которые легко отразят такую атаку.

«Эта ракета не что иное, как украинский модернизированный вариант старой советской ракеты Х-35 и Украине она досталась от Советского Союза. В России такая тоже есть. Она прошла ряд глубоких модернизаций и во многом превосходит украинские аналоги», — заявил Сивков.

По его словам, данные ракеты хоть и представляют для России угрозу, но далеко не фатальную.

Ранее береговой ракетный комплекс «Бал» Каспийской флотилии уничтожил условные вражеские корабли на учениях в Дагестане.