Фанатов удивил снимок юной Виктории Бони

Москва, 17 марта. Известная телеведущая, блогер и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня заявила, что «сделала» себя сама.

Светская львица опубликовала в Stories серию снимков, а также рассказала о своем долгом пути к успеху. Боня сообщила фолловерам, что в детстве мечтала пройтись по красной дорожке Каннского фестиваля, теперь же она является постоянным гостем мероприятия.

Сейчас имя Виктории Бони знают не только в России, но и за рубежом. Но было время, когда девушка из небольшого города Краснознаменск переехала в Москву и работала официанткой.

«До этого я была блондинкой, но тогда подумала — все, Москва. Кардинально меняю внешность. И перекрасилась в черный цвет», — пояснила звезда.

Поклонники не узнали в этой задорной молодой брюнетке будущую звезду. Они удивились, поскольку 41-летняя Боня выглядит лучше чем в юности. Будущей диве пришлось всего добиваться самостоятельно. В мае 2006 года Виктория впервые пришла на «Дом-2», после этого о ней заговорила вся страна.

Позднее Боня познакомилась с сыном миллиардера из Монако Александром Смерфитом. Она вышла за него замуж и родила дочь Анджелину Летицию, но их брак был недолгим. Теперь телеведущая живет на две страны, но большую часть года проводит в Монако.

Ранее сообщалось, что светская львица появилась в одном из шикарных ресторанов в Эмиратах. Она продемонстрировала поклонникам свои стройные ноги под стильным черным платьем в горошек.