Диетолог Королева рассказала, как не переедать во время стресса

В жизни каждого человека бывает стресс, причинами которого становятся и серьезные проблемы, и бытовые неурядицы. В такие тяжелые дни рука предательски начинает тянуться к вкусностям, которые могут негативно сказаться на здоровье человека.

В беседе с ФАН диетолог Маргарита Королева объяснила, как не стать заложником вредной еды во время стресса, а также объяснила, почему эта проблема так распространена.

«Порой человек начинает подвергаться импульсивному перееданию для того, чтобы вывести себя из состояния стресса. Зачастую в поле зрения попадают именно сладкие или жирные продукты. Избыток такой еды при переедании не может не сказаться на здоровье человека. При появлении избыточного веса человек начнет и дальше стремительно его накапливать», — рассказала собеседница агентства.

Диетолог объяснила, что переедание приведет к избыточному весу, а это стартовая площадка к целому ряду проблем, связанных с нарушением углеводного, жирового и других видов обмена веществ.

«Отсюда вытекают сердечно-сосудистые проблемы, диабет второго типа или как минимум преждевременное старение организма. Стрессов нам не избежать, поэтому нужно их уметь контролировать. Для того, чтобы легче их переживать, питание любого человека должно быть очень разнообразным. В его состав должны входить витамины и минеральные вещества. Пережить стресс может помочь витамин группы В, большое количество магния, калия и других минеральных веществ», — пояснила эксперт.

В составе пищи, которую мы употребляем, должны быть те компоненты, которые поддерживают оптимальное состояние нервной системы, — для того, чтобы искать пути выхода из стресса без вреда для собственного организма, считает диетолог. Именно благодаря разнообразному и регулярному рациону из состава натуральных продуктов мы можем получать все те компоненты, которые будут контролировать наше эмоциональное состояние.

«Большое значение имеет образ жизни человека в целом — я говорю о физической нагрузке. Благодаря энергии, которой мы заряжаем мышцы, можно снижать уровень кортизола. Также регулирует стресс достаточный и своевременный сон. Именно благодаря ему восстанавливается работа головного мозга, происходит детокс клеток в промежуток с 23 часов до трех часов ночи. И больше никогда в течение суток этого не произойдет», — добавила собеседница ФАН.

Маргарита Королева добавила, что, если в рационе отсутствуют полезные компоненты, тогда во время стрессовой нагрузки нужно принимать витамины группы В и магний, который регулирует состояние нервной системы.

Ранее диетолог объяснила, почему весной опасно садиться на диету.