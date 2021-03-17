Сенатор Ковитиди рассказала о главных изменениях Крыма в составе России

Симферополь, 17 марта. Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди поделилась воспоминаниями о возвращении Крыма в Россию и достижениями полуострова за семь лет пребывания на родине.

На момент государственного переворота на Украине и начала Крымской весны Ольга Ковитиди была депутатом Верховной рады, рассказала она в интервью одному из федеральных телеканалов. Было страшно, но это был один из самых ярких жизненных опытов.

«Тогда каждому из нас, крымчанину, был дан шанс проявить себя, и сильные духом не осуждали слабых, все понимали, что это новая точка отсчета в истории Крыма. Тогда мы поступали по совести», — рассказывает сенатор.

Достижения Крыма с момента возвращения политик также оценивает с позиции законодателя — для нее важным было создание фундамента, на котором республика могла бы эффективно расти и развиваться.

«Это (главные достижения Крыма — прим. ред.), конечно же, интеграция Республики Крым и города Севастополя в правовое поле Российской Федерации. Второе достижение, о котором мы не можем не говорить, — это помощь федерального центра. Все изменения, которые происходили и происходят в республике, они происходят под патронатом президента Российской Федерации», — перечисляет экс-депутат Рады.

Отдельного внимания заслужили масштабные стройки, развернувшиеся по всему полуострову. Для гармоничного и эффективного роста любого региона, уверена член Совета Федерации, необходимо развитие инфраструктуры, а в первую очередь транспортной системы.

«Без кровеносных инфраструктурных систем мы бы не справились с этой ситуацией: и красавец Крымский мост, и трасса «Таврида», и реанимированные железные дороги — это основополагающие вещи, которые помогают Крыму развиваться как субъекту Российской Федерации», — уверена Ковитиди.

Главным препятствием для развития полуострова сенатор считает его украинское прошлое. С момента распада СССР власти почти не вкладывались в развитие региона, из-за чего ключевые, жизненно-важные инфраструктурные элементы быстро устарели и пришли в негодность. Сейчас Россия активно занимается реставрацией края, доведенного украинским режимом до аварийного состояния.

«Ветхое украинское наследие так или иначе сказывается на развитии территории. Ярким тому примером являются проблемы с водоснабжением, водоотведением, водоочистными сооружениями — это те вопросы, которые нам сегодня приходится решать, потому что они накапливались много лет. Также нужно обеспечить реконструкцию подъездных путей к трассе «Таврида» с городов южного побережья Крыма», — перечисляет Ковитиди ключевые проблемы.

Не обошла член Совфеда вниманием и уникальный международный статус Крыма. Она уверена, что ни о какой конфронтации с Западом не может быть и речи — у Европы и США слишком много своих внутренних проблем, на фоне которых Россия уверенно занимает все более и более превосходящее положение.

«Мы ни с кем не будем бороться. Если пользоваться спортивными терминами, то коллективный Запад уже давно на ковре и стучит рукой по ковру. Россия уже давно и уверенно занимает центр политического ринга. И действия Запада сейчас показывают, что Россию боятся, нас не хотят никуда пускать, чтобы мы не дай бог не высказали свою точку зрения», — убеждена сенатор.

Ковитиди уверена в русской сущности полуострова, и никакое недовольство других стран не изменит этого. А отчуждение территории под каким бы то ни было предлогом — нарушение российских законов.

«Для нас, прежде всего — Конституция Российской Федерации, а мы, крымчане — часть Российской Федерации, нравится это вам или нет», — заключила экс-депутат Рады.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что думают сами крымчане о преображении полуострова, в частности, Севастополя, после возвращения региона в состав России.